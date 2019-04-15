بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة أن ذلك على مناطق (أجزاء من المدينة المنورة- أجزاء من حائل- تبوك- الجوف- الحدود الشمالية. )

كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان- عسير- الباحة- الطائف.