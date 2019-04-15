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توفر وظائف شاغرة بالقوات البرية لوزارة الدفاع

توفر وظائف شاغرة بالقوات البرية لوزارة الدفاع
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية ، عبر موقعها الإلكتروني ، عن وجود وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية :

شهادة جامعية في ( علوم حاسب ، نظم معلومات ) ، شهادة جامعية في ( هندسة شبكات ، هندسة حاسب آلي ) ، ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الأنترنت هنـــــا للفترة من يوم الأحد ( ١٤٤٠/٠٨/٠٩ هـ ) وحتى نهاية يوم السبت ( ١٤٤٠/٠٨/٢٢ هـ ) .

شروط الأعلان عن الوظائف المطروحة :

أن يكون سعودي الجنسية ، أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقد عليها ، و جميع سنوات الخبرة في القطاعات الحكومي ( يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة ونهايتها ) ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة .

جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات ( يجب أن يكون موضحاً فيها أسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة ونهايتها – عدد أيام العمل في الأسبوع ) مرفق معها بيان مدة اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية .

جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها ، أن يكون لائقاّ صحيآ وحسن المظهر ، وأن لايكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

موقع المقابلة :
مبنى إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية – طريق الملك عبدالعزيز – مقابل اسواق الشعله سابقاً .


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