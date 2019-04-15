بالفيديو.. الحرس الوطني: ” واجب ” به مزايا لنحو ربع مليون عسكري

علي القحطاني(صدى):

كشف المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى لـ ” برنامج واجب ” الذي يقدم عروضاً خاصة لكافة منسوبي الوزارة.

وقال العمري لقناة العربية : ” البرنامج موجه لجميع منسوبي الحرس الوطني ومن ذوي الشهداء وليس ذوي الضحايا، فيقدم لهم هذا البرنامج العديد من الخدمات والأنشطة وفي التعليم والسفر والسياحة.

وأضاف: يمكن لأي شخص منهم الاستفادة من البرنامج، والمراحل الأولى تتمثل في مزايا للبرنامج على أن يصبح تطبيق، وامرحلة الآخرى سيشمل قطاعات أخرى.

وتابع: سيكون هناك مفاجأت عديدة وهناك تفاعل عديد بين الشركات وبادرتنا شركات عالمية أخرى للمشاركة في البرنامج وإطلاق عروض مميزة.