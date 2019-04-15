بالفيديو.. استشاري أمراض العقم: تجميد المبيض أو الأنسجة والبويضات يخدم المشخصين بالسرطان

أميرة خالد(صدى):

أكد دكتور بشير القضماني، استشاري تأخر الإنجاب والعقم وأمراض الحمل المحفوف بالمخاطر، أن قرار هيئة كبار العلماء بالسماح بتجميد المبيض أو الأنسجة والبويضات يخدم شريحة كبيرة جدًا خاصة للمشخصين بالسرطان.

وأضاف دكتور بشير خلال برنامج ” سيدتي ” ، أن مع تطور العلاجات أصبحت فرصة أن تعيش السيدة 5 سنوات ارتفعت كثيرًا، فالأمراض التي تصيب النساء في عمر الإنجاب وصلت لـ80 % أنهم يعيشوا لـ5 سنوات.

وتابع ” القضماني ” أن أي عرض طبي سرطاني يستدعي العلاج، وهذا ممكن أن يؤثر بشكل سلبي على مخزون البويضات وقدرة المرأة على الإنجاب مبكرًا، ومع التطور الطبي أصبح هناك خيارات لإعطائها فرصة للإنجاب مستقبلًا.