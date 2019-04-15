مصرف الراجحي يوفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصرف الراجحي، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى أخصائي تسويق بطاقات إئتمانية (Card Business) في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس.

واشترط المصرف في المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يحمل درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال أو التسويق)، خبرة لا تقل عن سنة في مجال التسويق ويفضل في مجال البنوك والمنتجات البنكية، مهارات في استخدام مايكروسوفت أوفيس، معرفة بعمليات وإجراءات بطاقات الفيزا والماستركارد.

وأوضح أن التقديم سيبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين 1440/8/10هـ (الموافق 2019/4/15م) من خلال الرابط التالي هنــــا .