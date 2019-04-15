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سيدة تطلق زوجها دون علمه

سيدة تطلق زوجها دون علمه
أميرة خالد(صدى):

تفاجأ زوج مغربي بطلاقه من زوجته، دون ابلاغه بعد دخولهما في خلافات زوجية، مرتبطة بعدم توفيره سكنا قارا لزوجته في مسقط رأسها بمنطقة أولاد سلمان في مدينة آسفي المغربية .

وكان الزوج رفض طلب زوجته بالطلاق، حيث استطاع خلال جلسات الصلح في محكمة الأسرة، اقناعها بالعدول عن قرارها بالانفصال ، مقابل الشروع في بناء منزل خاص بمسقط رأسها، قبل أن يعود لمدينة طانطان بحثا عن العمل من أجل استكمال تشييد منزله.

وتفاجأ الزوج لدى عودته ، مؤخرا ، بطلاقه من زوجته طلاق الشقاق، حيث علم أن شيخ المنطقة وقع بدلا عنه في وثيقة الاستدعاء المرسلة من طرف المحكمة ، من أجل حضور جلسات الطلاق .

وفتحت الجهات الأمنية بمنطقة أولاد سلمان تحقيقا في الواقعة ، انتهى باعتقال الشيخ ، وإحالته على القضاء، فيما يحاول الزوج ، ورغم كل ما وقع، محاولاته لاسترجاع زوجته.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72104 ] نشر منذ 30 دقيقة

لاتراخى عنهم ولا عن القاضب الذي حكم بطلاق زوجتك ,,

[ عدد التعليقات: 869 ] نشر منذ 14 دقيقة

الزوج لصق في زوجته لصقة جونسون مايبغى يطلقها …

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