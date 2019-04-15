سيدة تطلق زوجها دون علمه
تفاجأ زوج مغربي بطلاقه من زوجته، دون ابلاغه بعد دخولهما في خلافات زوجية، مرتبطة بعدم توفيره سكنا قارا لزوجته في مسقط رأسها بمنطقة أولاد سلمان في مدينة آسفي المغربية .
وكان الزوج رفض طلب زوجته بالطلاق، حيث استطاع خلال جلسات الصلح في محكمة الأسرة، اقناعها بالعدول عن قرارها بالانفصال ، مقابل الشروع في بناء منزل خاص بمسقط رأسها، قبل أن يعود لمدينة طانطان بحثا عن العمل من أجل استكمال تشييد منزله.
وتفاجأ الزوج لدى عودته ، مؤخرا ، بطلاقه من زوجته طلاق الشقاق، حيث علم أن شيخ المنطقة وقع بدلا عنه في وثيقة الاستدعاء المرسلة من طرف المحكمة ، من أجل حضور جلسات الطلاق .
وفتحت الجهات الأمنية بمنطقة أولاد سلمان تحقيقا في الواقعة ، انتهى باعتقال الشيخ ، وإحالته على القضاء، فيما يحاول الزوج ، ورغم كل ما وقع، محاولاته لاسترجاع زوجته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72104 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاتراخى عنهم ولا عن القاضب الذي حكم بطلاق زوجتك ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72104 ] نشر منذ 18 دقيقة
……. القاضي …^^
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40398 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40398 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله لايبلانا
عوافي[ عدد التعليقات: 869 ] نشر منذ 14 دقيقة
الزوج لصق في زوجته لصقة جونسون مايبغى يطلقها …