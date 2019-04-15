بالفيديو.. شيخ مصري: لن يدخل الجنة رجل لا ترضى عنه زوجته

القاهرة(صدى):

رد الشيخ المصري محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال مُتصلة في برنامج تلفزيوني، تشكو من سوء تعامل زوجها معها، بالقول ” لن يدخل الرجل الجنة إلا إذا رضيت عنه زوجته. ”

وأوضحت الزوجة: ” جوزي بيكلمني بقرف و بيعاملني وحش وبيدعي عليا دايما وبيشتمني بالرغم من إني مطيعة ليه، ومش عارفة اعمل معاه إيه. ”

ورد الشيخ عليها: ” عاوز أقول لكل زوج هذه الزوجة التي أخذتها من بيت أبيها ليست جارية عندك، وإنما هي كريمة وإن أكرمتها صرت من الكرماء وإن أهنتها تكن من أهل الدناءة. ”

وتابع: ” اعلم أن المرأة بابك إلى الجنة وأي زوج لن يدخل الجنة إلا إذا رضيت عنه زوجته في أخلاقه. ”