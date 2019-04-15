بالفيديو.. حيلة ذكية لاقناع طفلك العنيد بتناول الطعام

أميرة خالد(صدى):

نشر رجل مقطع فيديو ، يستعرض به حيلة طريفة وذكية لإقناع صغيره بتناول طعامه ، جعلت الطفل العنيد يتناول أكبر كمية من طبقه دون أن يدرك ذلك.

قال الأب للصغير في الفيديو : ” سأقسم صحن الحساء إلى نصفين، وأنت عليك أنت تأكل النصف فقط ” .

ومع كل معلة كان يغترفها الصبي الصغير كان الأب يرسم خطا في منتصف الطبق بواسطة عود، وبقي على هذه الحال حتى جعل الطفل يأكل أكبر كمية بعد أن كان رافضا تناول الطعام من الأساس.

ولقيت هذه الفكرة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى بعضهم على ذكاء الأب وقدرته على إيجاد حل بسيط للتعامل مع الأطفال.

وكتبت إحدى المتابعات مع أيقونة ضاحكة: ” لقد طبقت نفس الخدعة مع ابنتي، لكن قسمت الصحن إلى ثلثين لإقناعها بأكل الثلث ” .