بالفيديو والصور.. سيارة جديدة تركن نفسها بالذكاء الاصطناعي 

بكين(صدى):

تسعى تيسلا ومرسيدس وبي ام دبليو لتوفير أنظمة ركن ذاتية ذكية متطورة في سياراتهم الفاخرة، ولكن الشركات الصينية قررت الإنضمام إلى السباق ذاته مؤخراً، ما يتضمن شركة XPeng.

واستعرض فيديو نشرته صفحة In The Know Innovation على فيسبوك نظام الركن الذكي في كروس أوفر G3 الكهربائية الصغيرة الخاصة بالشركة.

ويعتمد نظام الركن التلقائي على الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية التي تعمل على معالجة البيانات القادمة من 23 مستشعر مختلف للحصول على نظرة حية لكل ما يحيط بها، وهو ما يسمح لـG3 بركن نفسها بالكامل في مختلف المواقف، حيث ستكون الأولى في فئتها التي تحمل تقنية تتعرف على الوجوه، ما يساعد على ملاحظة تعب السائق أثناء القيادة وتنبيهه بجانب مراقبة دقات قلبه كذلك.

وتتوافر كروس أوفر Xpeng G3 ما بين 34,000$ إلى 38,400$ (127,500 إلى 144,000 ريال) فور طرحها في الأسواق بشكل رسمي، حيث ستكون منافسة بشكل مباشر لطراز تيسلا موديل Y.