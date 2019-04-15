سيدة تخون صديقة عمرها وتتزوج زوجها

القاهرة(صدى):

كشفت زوجة مصرية، عن مأساتها بعد خيانة صديقة عمرها لها مع زوجها وزواجه بها عليها؛ لافتة إلى أن زواجها وزجها كان عن قصة حب قبل 5 أعوام ونتج عنه طفلين.

وقالت الزوجة المكلومة: ” فوجئت منذ فترة بخيانة صديقة عمري بزواجها من زوجى رسميا، بعد طلاقها استغلت قيامي بسرد تفاصيل حياتي أنا وزوجى وأسرتي، وبدأت صديقتي فى التقرب من زوجي بدون ما اعرف حتى أوقعته فى حبها، وتزوجته بعد طلاقها وانتهاء فترة عدتها، دون مراعاة للعشرة والصداقة ” .

وأضافت: ” بدأت صديقتى فى زيارتى بمنزلى يوميا حتى ظهرت بعض الأشياء الغريبة منها، بتكرار الأسئلة عن زوجي، وعن الحاجات التى يحبها ويكرهها، وأنا كنت اتحدث معها بحسن نية، ولا أعرف ما بداخلها تجاهي، لأنها صديقتي منذ الطفولة ” .

وتابعت الزوجة: ” وفى يوم من الأيام فوجئت بمكالمة هاتفية من صديقتى تخبرنى فيها بأن زوجها طلقها، أصبت بالحزن بعد سماع الخبر، ولكن حدث شئ غريب عندما قابلتها بعد الطلاق، لم يظهر علي ملامحها أي ضيق ” .

واختتمت حديثها بقولها: ” بعد 4 شهور على طلاق صديقتي، اكتشف أنها تزوجت من زوجي، وأنها تركت أولادها، وتنازلت عن حضانتهم لمطلقها، على الفور توجهت إلى محكمة الأسرة وأقمت قضية خلع ” .