راموس في ورطة كبيرة بعد خروجه من قائمة أفضل مدافعي العالم

ماجد محمد(صدى):

أوضحت إحصائية المرصد الدولي لكرة القدم عن المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، أن راموس خرج من المراكز العشرة الأولى، خاصة وأن طول قامته التي يتمتع بها هي أهم سماته الفنية، ولكنه ورغم ذلك فهو يعتبر أحد أبرز المدافعين في ألعاب الهواء في المناطق الهجومية.

ويعتبر نجم نادي ليغانيس الإسباني، اليوناني ديمتريوس سيوفاس، أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني في المواجهات الهوائية الدفاعية، إذ وصلت نسبة نجاحه في استخلاص الكرات إلى 82%، فيما كان ماتس هوملز الأفضل في الدوري الألماني بنسبة بلغت 5ر80%.

وحاز المدافع برونو ألفيس على المركز الأول في الدوري الإيطالي بنسبة 3ر80%.

وشملت القائمة أيضاً كل من لاعب ريال مدريد، رافايل فاران، ولاعب برشلونة، جيرارد بيكيه، وجاء النجمان الكبيران في المركزين 15 و16 على الترتيب خلف مدافع كارديف سيتي، شان موريسون، صاحب المركز الـ15.

وحقق كل من بيكيه وفاران نسبة دقة في استخلاص الكرات الهوائية بلغت 8ر78%، وتفوقا في هذا الصدد على المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، الذي جاء في المركز 24 بنسبة بلغت 77%.