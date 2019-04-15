اضطرابات ” الحيض ” تنذر بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مجلة ” وومان ” النمساوية بأن اضطرابات الحيض مثل ” عدم انتظام أو انعدام الحيض أو غزارة الحيض ” ، تُنذر بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض ” Polycystic Ovary Syndrome ” .

ومتلازمة ” تكيس المبايض ” هو اضطراب هرموني ينجم عن ارتفاع نسبة هرمون الأندروجين ” هرمون الذكورة ” لدى المرأة، مبينة أن عوامل خطورة الإصابة بها تتمثل في السِمنة وقلة الحركة، إلى جانب العوامل الوراثية والتاريخ المرضي الأسري.

وعن الأعراض الأخرى لهذه المتلازمة، فهي تشمل نمو الشعر في أنحاء الجسد وحب الشباب وآلام في منطقة الحوض، وشددت المجلة على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء في حال ملاحظة هذه الأعراض.

تجدر الإشارة إلى أن علاج متلازمة ” تكيس المبايض ” يعتمد على تغير نمط الحياة وإنقاص الوزن والتمارين الرياضية، وقد تساعد حبوب منع الحمل على تنظيم الدورة الشهرية والتغلب على حب الشباب ونمو الشعر بالجسم.