بالفيديو.. مسؤول باكستاني: مستعدون للتضحية بكل شيء لأجل الحرمين 

نايف السالم(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الداخلية الباكستاني شهريار أفريدي، إنه والباكستانيين من كل أطيافهم في خدمة الحرمين الشريفين.

ولفت أفريدي خلال لقائه بإمام الحرم المكي الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، على هامش أعمال مؤتمر رسالة الإسلام في دورته الرابعة، إلى مشاركة علماء من عدد من الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه والباكستانيين سيضحون بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين.

ومن جهته، أشاد إمام الحرم المكي بتصريحات أفريدي، وأبان له أن باكستان في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.