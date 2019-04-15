بالفيديو.. مسؤول باكستاني: مستعدون للتضحية بكل شيء لأجل الحرمين
قال وزير الدولة للشؤون الداخلية الباكستاني شهريار أفريدي، إنه والباكستانيين من كل أطيافهم في خدمة الحرمين الشريفين.
ولفت أفريدي خلال لقائه بإمام الحرم المكي الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، على هامش أعمال مؤتمر رسالة الإسلام في دورته الرابعة، إلى مشاركة علماء من عدد من الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه والباكستانيين سيضحون بكل شيء لأجل الحرمين الشريفين.
ومن جهته، أشاد إمام الحرم المكي بتصريحات أفريدي، وأبان له أن باكستان في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
فيصل[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلام فاضي بس لنهب اموال السعوديه وتقديم المساعدات
عطني باكستاني واحد مات في حرب الحد الجنوبي
ومدربينهم في نعمه ماهي في بلادهم ماادري ما في بلدنا مدربين
الله يكفينا شرهم وبس