كشف تفاصيل مثيرة بشأن استيلاء البشير وأشقائه على قرض حكومي بالملايين

الخرطوم(صدى):

دعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل لتسليم عمر البشير وكل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل مليشيات النظام كافة، بجانب حل المؤتمر الوطني وروافده من الحركة الإسلامية، ومصادرة الممتلكات لصالح الدولة.

ولفت الفاضل إلى استيلاء البشير وأشقائه على قرض بقيمة (900) مليون يورو من بنك إفريقي باسم الحكومة السابقة؛ مما يؤكد تورط البشير وأشقائه في فساد شركة بمدينة دبي، عبر مالكها أيمن المأمون، موضحا أنه تم حجز أموال تفوق (6) مليارات يورو تخص البشير وأشقاءه بدبي.

وناشد الفاضل بالتحفظ على الأموال المنهوبة خاصة النفط وسد مروي وعقود مشروعات الطرق والكباري وميناء بورتسودان، قائلا: “لا بد من نزع سلاح جهاز الأمن وتقنين عمله في جمع المعلومات وفق القانون وترك الإجراءات للنيابة، وحصر قانون الطوارئ في حماية الثورة”.