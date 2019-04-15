بينها الالتزامات الأسرية وقلة الوعي.. باحثة تكشف أسباب عدم ممارسة المواطنات للرياضة

نايف السالم(صدى):

أكدت الباحثة الاجتماعية، وفاء عواد الشقاء، أن قلة الوعي بأهمية النشاط الرياضي ، دوراً في عدم ممارسة الفتيات والسيدات للرياضة والذهاب إلى الأندية النسائية .

وأضافت الباحثة خلال كلمتها في مؤتمر الدراسات الاجتماعية الذي أٌقيم في مدينة الشارقة بالإمارات ، أن للالتزامات الأسرية والعادات الاجتماعية دور في صد الكثير منهن عن الرياضة، ويلاحظ أن 40% من السعوديات ترى أن غلاء أسعار رسوم الاشتراك بالأندية والملابس والأدوات الرياضية سبب في عدم الإقدام على الرياضة النسائية.

وذكرت الباحثة الشقاء أن معظم من شاركن في بحثها يجدن أن ممارسة الرياضة يجعلهن يكتسبن حيوية ونشاطاً ذهنياً، ويسهم بالتالي في تنمية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد عدا اكتساب الانتباه ودقة الملاحظة.

وبينت وفاء الشقاء خلال المؤتمر الذي استمر 3 أيام أن هناك جملة من العوامل لم تسهم في تحفيز المرأة في ممارستها للأنشطة البدنية ويأتي في مقدمها وجهات نظر الأقارب والذي كان بنسبة قاربت 24% ، كما أن وسائل الإعلام وبرامج التواصل هي الأخرى لم تسهم في توعية وجذب المرأة لممارسة الرياضة، وجاء أقل المحفزين التقاليد والآراء والعادات الاجتماعية التي لم يكن دورها مؤثراً حيث لم يتجاوز 15%.