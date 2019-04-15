بالفيديو.. العثور على المليارات بمقرات الأمن الشعبي بالسودان

الخرطوم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة مداهمة فرق من الاستخبارات العسكرية في السودان مقرات الأمن الشعبي، حث عثرت بداخلها على مليارات الجنيهات السودانية من العملة الجديدة.

وظهر بالمقطع كميات ضخمة من الأموال التي تمت مصادرتها وهي حديثة الطباعة، وقد تسلمها جهاز الأمن عقب حصوله على اذن بها من بنك السودان المركزي.

ووفقًا للمعلومات فإن الأموال تحصل عليها الأمن مباشرة من مطبعة العملة بالسودان؛ وذلك لصرفها على عناصره لمواجهة المتظاهرين المعتصمين في القيادة العامة وعدد من المدن السودانية.