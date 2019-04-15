وظيفة شاغرة في البنك العربي الوطني بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك العربي الوطني عن توافر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى مهندس إختبار (Testing Engineer) في مقر البنك بالرياض لحملة البكالوريوس.

وحول شروط الوظيفة، أشار إلى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلهم، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال ضبط الجودة للبرمجيات، يفضل من لديهم معرفة في القطاع المصرفي، ويفضل من لديهم معرفة في مجال قواعد البيانات (Oracle & SQL Server)، ومعرفة في أنظمة التشغيل المختلفة والأدوات والتقنيات الخاصة بضبط الجودة للبرمجيات، وإتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة مع مهارات تواصل جيدة.

وأبان أنالتقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: هنا