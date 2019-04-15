مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالباحة

سعيد العجل(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالباحة، بلاغا عن حادث انقلاب سيارة، بعد ظهر اليوم .

صرح بذلك الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب سيارة من نوع جيمس وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 13:13 بعد ظهر اليوم على الرقم الموحد 997 الموقع العقيق طريق المطار .

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين من الهلال الأحمر وفرقه من الصحة للموقع.

وعند وصول أول فرقه أتضح بوجود ثلاث حالات وفاه بعد الكشف عليها بالموقع من قبل الفرق الاسعافيه نسال الله لهم الرحمه والمغفره .