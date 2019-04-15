تصريحات فاضحة للحمدين تكشف عن وجهه الحقيقي.. وسياسي يصف قطر بالبنك المتحرك

طلال الضوي(صدى):

أوضح تقرير بثّته قناة ” مباشر قطر ” ، التابعة للمعارضة القطرية أنه لا تزال تطورات الأزمة الراهنة بين النظام القطري ودول الرباعي العربي متمثلة في المملكة ومصر والإمارات والبحرين، تكشف عن سياسات النظام القطري الصبيانية؛ فالنظام السياسي الذي زعم المثالية مع بداية الأزمة وأصبح اليوم وجهه مكشوفًا للجميع، ويرسل التهديدات هنا وهناك؛ ليؤكد مجددًا أنه لا يحترم أي مواثيق أو أعراف دولية.

وأشار تقرير قناة المعارضة القطرية، على لسان رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، أن نظام تميم بن حمد كشف عن وجهه الحقيقي، قائلًا: ” لو قطعنا الغاز عن الإمارات؛ لغرق ثلث دبي وثلث أبو ظبي في الظلام ” ؛ متناسيًا أن هذه الاتفاقيات الاقتصادية لا يمكن الإخلال بها وفقًا للأعراف الدولية والمواثيق التي تصونها.

وأبان التقرير: ” نظام الحمدين لم يوجّه سهام المعايرة نحو الإمارات فقط؛ بل تحدّث عن مصر أيضًا؛ حيث قال ” آل محمود ” : ” 300 ألف مصري ومصرية يعملون في قطر، لم يتم طرد أي فرد منهم عند اندلاع الأزمة الخليجية ” ؛ متجاهلا أن هؤلاء المصريين أسهموا بشكل كبير في بناء البلاد؛ فضلًا عن أن طرد هؤلاء الأشخاص كما يروّج النظام القطري؛ سوف يعود بالضرر على قطر أكثر منه على مصر.

وفضح المحلل السياسي خالد الزعتر، فشل النظام القطري في إيجاد مساحة لنفسه على الخريطة الدولية، قائلًا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : “حمد بن خليفة -أمير قطر السابق- كان يطمح لأن يصنع لإمارته الصغيرة ثقلًا على الساحة السياسية الإقليمية والدولية؛ لكن النتيجة أن موقع قطر على الخريطة الدولية لم يكن سوى بنك متحرك “.

وعلى صعيد متصل، قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، هجومًا على النظام القطري في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : في الوقت الذي تقف فيه السعودية ومعها مصر والإمارات والبحرين مع خيارات الشعوب العربية؛ يقوم نظام قطر الآن بالتخلص من كل الوثائق التي تدين دعمه للإرهاب وتنسيقه مع نظام أردوغان تركيا لاختراق الدول العربية.