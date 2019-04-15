” صحة القصيم ” : وظائف شاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، للعمل بمسمى (سائق، عامل).

واشترطت صحة القصيم، للتقديم على هذه الوظائف التسجيل بنظام ساعد بالخدمة المدنية وإرفاق برنت عند التقديم، مع الإحاطة بأن هذا الإعلان يلغي جميع طلبات التوظيف السابقة.

وأشارت إلى أنه يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/08/16هـ؛ فيما لمزيد من التفاصيل عن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:هنا