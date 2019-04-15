وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة ” ولاء ” للتأمين التعاوني
كشفت شركة ” ولاء ” للتأمين التعاوني عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحديثي التخرج وذوي الخبرة في مقر الشركة بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– محاسب متدرب (Accountant Trainee)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة) حديث التخرج.
– مبرمج مبتدئ (Junior Programmer)
المتطلبات: بكالوريوس (تقنية معلومات، علوم حاسب، هندسة برمجيات) مع خبرة لا تقل عن سنة.
– مساعد دعم تقنية المعلومات (IT Support Assistant)
المتطلبات: بكالوريوس في أي من مجالات تقنية المعلومات وعلوم الحاسب مع خبرة لا تقل عن سنة.
– مساعد تأمين (Underwriting Assistant)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، محاسبة، إدارة صحية) مع خبرة لا تقل عن سنة.
– أخصائي تسويق (Marketing Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس (تسويق، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن سنة.
– مساعد محلل مخاطر (Assistant Risk Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، محاسبة، مالية) حديث التخرج.
– مساعد محلل إكتواري (Assistant Actuarial Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم إكتوارية، رياضيات، محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن سنة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حالياً، من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: هنا
اترك تعليقاً