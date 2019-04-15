” حساب المواطن ” يكشف خطوات نقل الآيبان من بنك إلى آخر

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، خطوات تغيير ونقل الآيبان البنكي عن طريق حساب المستفيد، وذلك ردًا على سؤال مستفيد استفسر بشأن كيفية تغيير رقم حساب الآيبان من بنك إلى بنك آخر.

وأجاب حساب المواطن: ” وعليكم السلام ، بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، بيانات الحساب البنكي) وتغيير الآيبان ثم الضغط على أيقونة حفظ، بشرط أن يكون مرتبطاً باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقاً على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد ” .

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن قد أودع في وقت سابق 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من العام الجاري.