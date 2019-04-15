￼أمير عربي يتحدث بالفصحى للرد على النفوذ التركي 

وكالات(صدى):

تحدث أمير عربي بالفصحى للرد على النفوذ التركي ومن بين كلماته الشهيرة “حيص بيص ” ، حيث ارتدى زي البادية العربية في لباسه، وكان يحرص على إبراز سيفه على خصره أينما ذهب.

وتعمد حيص بيص التحدث بالفصحى، وارتداء زي العرب، رداً منه على النفوذ الأجنبي التركي في الدولة العربية، وعاش حيص بيص في عز الدولة السلجوقية التي سيطر فيها العنصر التركي على جميع مرافق الدولة العربية في بغداد.

ويتوقع أن تكلّمه بالفصحى، كان تفاصحاً يتقصد منه إبراز الهوية العربية للدولة، ومنه حرصه على ارتداء زي أعراب البادية وتعليق سيفه على خصره أينما ذهب.

وبدت قصائده كما لو أنها مكتوبة في صدر الإسلام أو العصر الجاهلي، فإن كل ذلك سببه: ” ردّ فعل لما أحدثه عصره في نفسه من نقمة ومرارة، لغلبة العنصر التركي على كل ما في البلاد من أمور السياسة والاقتصاد “.

ومارس حيص بيص نوعاً من المواجهة غير السياسية، مع التغوّل التركي في بلاده، وهذا هو سبب تعمده ارتداء زي البادية العربية واستعمال الفصحى حتى لو ” تقعّر ” في كلامه، كما كان يوصم في بعض المصنفات القديمة.

و السمات الشخصية لحيص بيص، والمسمّى أميراً بمرسوم، وظهوره بمظهر الخارج عن زمنه، كانت متعمدة وردّ فعل، باستعماله الفصحى رداً على النفوذ التركي وقتذاك، ولم تكن سلوكاً يجيء عفو الخاطر، خاصة أنه كان يتكلم بالفصحى حتى بين عامة الناس، وكانت إحدى تلك الجُمل لقباً عليه وصارت اسماً له: حيص بيص!