طفلة سورية تنتحر بسبب العنصرية في كندا: اقتلي نفسك لن يحبك أحد

دمشق(صدى):

أقدمت طفلة سورية عمرها 9 أعوام، على الانتحار بشنق نفسها في منزل عائلتها بكندا، بعد تعرضها للعنصرية لمرات عديدة في أوقات سابقة، بحسب عائلتها، التي لجأت إلى كندا منذ 3 أعوام هربًا من الحرب التي تشهدها سوريا.

وقالت العائلة، أن ابنتهم كانت قد تعرضت للتنمر من أصدقائها في المدرسة؛ مما دفعها إلى الإقدام على الانتحار قبل نحو شهر؛ لتضيف الأم نصرة عبدالرحمن، إنهم قرروا نقل ابنتهم إلى مدرسة أخرى؛ غير أن الأطفال قالوا لها: ” حتى إذا انتقلت إلى مدرسة أخرى فلن يحبك أحد؛ لذا من الأفضل أن تقتلي نفسك ” .

وأوضحت السيدة السورية، أنها أعربت مع زوجها ” عارف شتيوي ” للمدرسة عن مخاوفها لإدارة المدرسة، بشأن تعرض أمل للتخويف والتنمر؛ فيما أكدت الشرطة الكندية أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل ملموس على تعرض تلك الطفلة لأي عمليات عنف لفظي أو جسدي في المدرسة.