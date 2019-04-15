بالصور.. لاعب سعودي يفتتح حديقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

ماجد محمد(صدى):

أسس الكابتن سفر الحقباني، لاعب المنتخب الوطني ونادي جدة لذوي الإعاقة، وهو أفضل لاعب عربي في كرة السلة على الكراسي المتحركة، حديقة ” الإرادة ” وهي حديقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن تفاصيل إنشاء هذه الحديقة، تحدث ” الحقباني ” لـ ” العربية . نت ” قائلاً: ” قررت أخذ العائلة للتنزه في أحد ملاهي الأطفال بمدينة جدة، وبعد أن دخلنا لاحظت وجود طفل على كرسي متحرك يبكي، لأن إخوانه يلعبون وهو لا يستطيع، لأن الألعاب غير مجهزة لذوي الإعاقة ” .

وتابع: ” تأثرت كثيراً بالمنظر، وخطرت لي فكرة إنشاء حديقة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وكتبت تغريدة على حسابي في تويتر تفاعل الناس معها، تواصلت معي أمانة مدينة جدة، وتشكلت لجنة لإنشاء حديقة الإرادة، كأول تصميم في الشرق الأوسط لممارسة الرياضة لجميع أنواع الإعاقات حركي وبصري ” .

وعن ” الحديقة ” ، أوضح الكابتن سفر الحقباني أن الحديقة تقع في شمال جدة على مساحة 7700 متر مربع، فيها سهولة الوصول الشامل ويوجد بها مسرح ومرسم للفن التشكيلي، وملعب كرة سلة وقدم وطائرة، من وضع الجلوس ومضمار رياضي لممارسة الرياضة ودورات مياه مجهزة لذوي الإعاقة.

ومن جانبه، أوضح ناصر الهشبول نائب رئيس مبادرة ” إحنا نقدر ” ، أنهم استفادوا من الحديقة في التواصل مع ذوي الإعاقة كما تم تنظيم دوري أمانة جدة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومباراة استعراضية لنادي مكة لكرة الطائرة من وضع الجلوس، وسباق للأطفال على الكراسي المتحركة.

كما أشار إلى أن الحديقة تُعد ملتقى شهير في مدينة جدة، يجتمع فيه أولياء الأمور مع أطفالهم وكذلك الشباب للاستمتاع بالخدمات المتنوعة.