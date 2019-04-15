نشر : منذ 58 دقيقة 1٬236 4 فيديوهات متنوعة عبدالله بن زنان يوجه رسالة لبعض اعلامي الاتحاد بعد خسارة النصر
نيم[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 49 دقيقة
تحسسنى انك انت وفريقك الزباله يازبال مكوش علا البطولات
عسل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 15 دقيقة
زن زن زن زن زنان زنون زززز زنان زنزن زنين ززون زنان زنوب زني زبول زبال زنان
بالله هذا اسم
حمد الله[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 6 دقائق
بن زنان اعلامي راقي وانت يا نيم اخذنا البطولات من فريقيك بمجهود وشرف مو بفعل حكام مثل ابو زنده والزيد وعمر المهنى وناصر العمر وكابلي وخرها المباره الاخيره طرد واضح ولاحكم ولا فأر. وعلى طول طرد من الفريق الاخر من اول احتكاك وقولتك زبال ماحد جاك وتكلم عليك الفايز فريق لاتحاد وفريقك طفيلي يطفل على نتايج الفرق العالميه ذات الباع الطويل واحب اثقفك تراى الزبال في البلدان المتحضره يسمونه مهندس بيئه انصحك تروح تاخذ دوره في الأخلاق
كاد المريب ان يقول خذوني
سبحانك يارب[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 5 دقائق
وبعض اعلام الاتحاد يقول من الفرحه ما نمت
هههههههه فازو بكاس العالم واحنا ما ندري
النصر كبير ويبقى كبير والفوز عليه بطوله
لانه كعبه عااالي