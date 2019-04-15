دخان الشواء يصيب مستنشقيه بأمراض قاتلة 

بكين(صدى):

دعا فريق باحثين صينيين وبريطانيين لأخذ الحذر من استنشاق دخان الشواء، باعتباره لا يقل خطورة عن التدخين، حيث يؤدي إلى تطور الالتهاب الرئوي والربو والسرطان والسل.

وأجرى الباحثون دراسة بمشاركة 300 ألف صيني من غير المدخنين، التي أوضحت خطورة الدخان الناتج من شوي اللحم على النار، ما يزيد تطور عدد من الأمراض في آن واحد، إذ توفي أو نقل للإنعاش 20 ألف مشارك، بسبب السرطان وأمراض الرئة المستعصية.

وأشار إلى أن من يجهزون الطعام على النار كانوا أكثر عرضة للموت بأمراض الرئة بنسبة 54%، مقارنة بمن استخدموا الأفران، كما زادت الإصابة بأمراض الرئة بنسبة 37% لدى مستخدمي نار الأخشاب خصوصا، الذي أكدت الدراسة أنه يزيد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والربو وأمراض السرطان بنسبة 40-60% أكثر من غيره.

وأبان الباحثون:” يرفع تركيز المسرطنات في الجسم، بسبب التعرض لدخان الشواء حتى ولو لفترة قصيرة. ما يهدد فعليا بسرطانات الرئة والمثانة والجلد”.