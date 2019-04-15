أسباب انقطاع الخدمة المفاجئ عن واتساب وفيسبوك وإنستجرام

وكالات(صدى):

انقطعت الخدمة بشكل مفاجئ، أمس الأحد، عن مواقع ” فيسبوك ” ، و ” إنستجرام ” ، و ” واتساب ” ، وذلك لنحو 3 ساعات كاملة، الامر الذي أثار حيرة المستخدمين لمعرفة السبب وراء العطل.

ومن جانبه، اكتفى اامتحدث باسم ” فيسبوك ” ، بالقول: ” فيسبوك وإنستجرام وواتساب توقفوا عن العمل في العديد من دول العالم؛ ولكن في الوقت الحالي بدأت تلك المواقع في العودة للعمل لبعض المستخدمين؛ فيما لا يزال آخرون يعانون من نفس المشكلة ” .

وأضاف: ” شركة فيسبوك على علم بالمشكلة التي تواجه مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ونعمل في الوقت الحالي على حلها بشكل كامل، لكي تعود الخدمات للعمل بشكل طبيعي، ونأسف على أي إزعاج ” .

وأكدت مصادر من داخل شركة ” فيسبوك “، أن عملية الانقطاع الثانية في وقت قريب لتلك، هو أحد الاختبارات التي يجريها فيسبوك من أجل إعلان منصة موحدة تجمع بين التطبيقات الثلاث؛ لافتة أن سبب ما يمكن وصفه بأنها أطول انقطاع لخدمات شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، هو ” تغيير تكوين الخوادم ” الخاصة بالشركة.