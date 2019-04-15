ريال مدريد يسعى للتعاقد مع بوجبا.. ومانشستر يونايتد يقنعه بفكرة جهنمية 

ماجد محمد(صدى):

يرغب ريال مدريد في ضم الفرنسي بول بوجبا لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن مانشستر يونايتد لا ينوي التفريط في خدمات اللاعب.

وعرض مانشستر يونايتد على بوجبا شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل لإقناعه برفض الذهاب لريال مدريد.

ولم تكتفي إدارة الشياطين الحمر البريطانية بذلك بل عرضت على بوجبا راتب جديد يصل إلى راتب التشيلي أليكسيس سانشيز أعلى راتب في صفوف الفريق بالوقت الحالي لاقناعه بالاستمرار مع الفريق لسنوات مقبلة.