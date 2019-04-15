مدى أحقية ” الأرملة ” في الجمع بين معاش زوجها ومعاشها التقاعدي

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، بأن للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.

وأوضحت أن التغطيات التأمينية تشمل أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، كما تستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق؛ فيما تضمنت تفاصيل التغطيات التأمينية توزيع المعاش لعائلة المتوفى.

ففي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة، ويتم إيقاف الصرف عنها، وإذا طُلقت أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.

وأكدت التأمينات أن الأرملة يحق لها أن تجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، وكذلك يحق لها الجمع بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود.