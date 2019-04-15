النفط يتراجع مع التركيز على مستقبل الإمدادات

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، مع توجه أنظار المستثمرين نحو إشارات متباينة للمعروض العالمي.

وبحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.44 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا أو 0.2% عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر عند 71.87 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.63 دولار للبرميل، بانخفاض 26 سنتا أو 0.4% عن سعر التسوية السابقة.