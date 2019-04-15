بالفيديو.. أصالة نصري في مأزق بعد قرار نقابة الفنانين السوريين

دمشق(صدى):

قال مدير نقابة الفنانين السوريين وعضو مجلس شعب النظام الفنان السوري “ زهير رمضان ” إن الفنانة السورية “ أصالة نصري ” ليست عضوةً في نقابة الفنانين السوريين.

وأضاف رمضان: “ أصالة غير مسجلة في النقابة أساساً، وكانت تمارس عملها الفني عبر إذن عمل، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين الذين يمارسون المهنة بأذونات عمل دون انتسابهم للنقابة ” ، على حد قوله.

ولفت رمضان إلى أن كل فنان سوري غير مسجل في جدول الأعضاء في نقابة الفنانين هو ليس فناناً سورياً، مبينا أن الفنان السوري هو العضو المسجل في نقابة الفنانين السوريين فقط.

ويأتي ذلك رداً على حيث جاء ذلك رداً على سؤال مذيع برنامج “ حلقة خاصة ” المذاع على إذاعة “ نينار إف إم ” ، عن إمكانية السماح لـ “ أصالة نصري ” في حال قررت تسوية أوضاعها والعودة إلى دمشق للغناء هناك.

وأوضح “رمضان”: “موضوع التسوية، وعودة أصالة نصري إلى البلد، هذا القرار مو عندي، ولكن كل فنان غير مسجل في نقابة الفنانين ليس فناناً وفقاً لأحكام القانون في النظام”، بحسب قوله.

وتابع “ رمضان ”: “ الفنان هو العضو في نقابة الفنانين والمسجل في قيود الأعضاء، استناداً لأحكام القانون 13 لعام 1990، وخارج هذا الكلام هذا ما اسمه فنان، وبس وفهمك كفاية، وفهم المشاهدين كفاية ” ، بحسب تعبيره.

وأكد “ رمضان ” : “ كل فنان لا يحمل كارنيه (بطاقة تعرف عن مهنته) لا يمكن الاعتراف عليه أنه فنان، فالفنان أو الطبيب أو المحامي يجب أن يكون لديه بطاقة تعرف عن مهنته، إن كان فناناً أو طبيباً ليبرزها وقت اللزوم ”.