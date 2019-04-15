بالصور.. عزيمة بطل من الحد الجنوبي تجعله يؤدي التحية العسكرية رغم إصابته البالغة

نايف السالم(صدى):

أصر أحد أبطال الحد الجنوبي البواسل، على تأدية التحية العسكرية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، وذلك رغم إصابته البالغة ووجوده داخل المستشفى للعلاج

وكان البطل قد أُصيب إصابة بالغة في أثناء مواجهة مع المتمردين الحوثيين في ميدان الشرف والبطولات، وعلى الرغم من إصابته البالغة وتلطخ ملابسه بالدماء رفض مغادرة الموقع حتى يتم القضاء على العدو وهو ما حدث.

ومن جانبها، أوضحت أسرة الجندي أنه خضع لعملية جراحية بعد إصابته أمس الأول السبت، وأنه يرغب في العودة إلى الصفوف الأمامية في ميدان الشرف والبطولات مع زملائه لمواجهة العدو الغاشم.