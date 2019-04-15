الأهلي والهلال يعلنون الجاهزية للقمة

مصطفى الشيخي (صدى):

يستضيف الأهلي نظيره الهلال اليوم الاثنين على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إياب الدور قبل النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال .

هذا وكان الهلال فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في السابع عشر من مارس الماضي على ملعب جامعة الملك سعود .

يذكر بأن لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم أسندت الإدارة التحكيمية لمباراة الهلال والأهلي، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، إلى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة .

ويعاون جريشة مواطنه تحسين ابو السادات والسوداني وليد أحمد كحكمين مساعدين اول وثان، بالإضافة إلى الأردني أحمد يعقوب كحكم رابع، والإماراتيان عادل النقبى وحمد على كحكمي فيديو .