بحلول 2020.. افتتاح 80 صالة سينما بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

عقد أمس الأحد ملتقى Cinema Build KSA، حيث توقع رئيسها التنفيذي بدر الزهراني، أن يصل عدد دور العرض السينمائي بحلول عام 2020 إلى 80 دار عرض.

وتضم دور العرض ما يزيد على 700 شاشة بمستوى عالمي من التقنيات والتكنولوجيا، مستندة إلى أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال.

وفي ذات السياق، نشر حساب الهيئة في موقع ” تويتر ” تغريدة قال فيها: ” وضعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافها المنتظرة؛ لتصبح السعودية إحدى الدول الرائدة في عالم السينما ” .

وكانت سينما ” جدة والرياض ” عرضت 100 فيلم أجنبي وعربي منذ افتتاح دور العرض في المدينتين، بالإضافة إلى افتتاح عدد من دور العرض في مناطق مختلفة في المملكة.