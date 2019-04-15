طريقة عمل الأيس كريم في المنزل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ غالبية الأشخاص مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لتناول المشروبات والمأكولات الباردة لمنح الجسم إحساسا بالانتعاش والبرودة.

ويعد ” الأيس كريم ” في مقدمة الحلويات التي يكثر عليها الطلب في فصل الصيف، وبدلا من شرائه يمكن عمله في المنزل بأسهل الطرق، من خلال المكونات التالية: كوبان من الكريمة الثقيلة، كوب حليب كامل الدسم،3/2 طوب سكر، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونصف كوب من بودرة الكاكاو.

وحول طريقة التحضير: ضعى القدر الصغير على نار متوسطة وقم بتسخينه حتى يذوب السكر بالكامل وقلبيه بشكل مستمر، ثم قومي بإضافة الكريمة والحليب والفانيليا والكاكاو، واخلطي المزيج جيدا، ثم ضعى قاعدة الكريمة في وعاء ثم قومى بتغطيته وضعه في الثلاجة كي يبرد لمدة ساعة أو اثنين.

وجمدى الأيس كريم في جهاز تحضير الآيس كريم، واسكبى قاعدة الكريمة المبردة في جهاز تحضير الأيس كريم، وقومى بتجميدها وتعتمد مدة التجميد على جهاز تحضير الأيس كريم خاصتك، فقد يأخذ ذلك ساعة أو عدة ساعات، ثم أخرجى الأيس كريم من المجمد وشغلى جهاز الأيس كريم من جديد كي تنتهي عملية التجميد، ومن ثم ضعى الأيس كريم في المجمد لمدة 3 ساعات حتى يكون قوامه متماسك.