مقاعد شاغرة للابتعاث الخارجي لحملة البكالوريوس والماجستیر

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الباحة لحملة البكالوريوس والماجستير التقديم على مقاعد ابتعاث خارجي ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، عبر مسار ابتعاث الجامعات الحكومية، للحصول على درجة الدكتوراه.

وسيُعين من يقع عليه الاختيار للابتعاث بعد العودة في وظيفة ” أستاذ مساعد ” ، لدى الجامعة في كلياتها المختلفة بالمدينة الجامعية، أو في كلياتها بالمحافظات.

وللاطلاع على الشهادات المطلوبة والشروط العامة، والشروط الخاصة، والتخصصات المطلوبة، يرجى زيارة موقع الجامعة عبر الرابط التالي هنا