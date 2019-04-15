بالصور.. فولفو PV.. نافذة على المستقبل في عالم التقدم التقني

أميرة خالد(صدى):

كشف تصميم لرشيد تاجيروف، عن مستقبل سيارة فولفو PV وما ستكون عليه مع التقدم التقني؛ حيث إنها تبدو أغرب من أي شىء قد تكون شاهدته من قبل.

ونتيجة أن هذه السيارة مصممة للمستقبل، فإنها بالتأكيد ذاتية القيادة بشكل كامل، ولا يوجد أي أدوات تحكم تقليدية في المقصورة، كما ان التصميم الداخلي مصمم لإستيعاب شخصين في مقعد مريح، وواجهة تعمل باللمس.

وبدلا من الزجاج الأمامي، هناك مظلة زجاجية دائرية ونوافذ جانبية مدمجة بدقة في التصميم الكلي للسيارة؛ فيما من المتوقع أن تظهر بتصميم أكثر تحرر وإثارة، حيث سيتم تحرير المصممين والمهندسين من القيود التصميمية التقليدية.