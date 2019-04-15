ماجد عبدالله: الدوري لا زال في الملعب

طلال الغامدي(صدى):

أكد لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، أنه لا يوجد فريق يفوز دائماً، وذلك في تعليقه على خسارة العالمي أمام الاتحاد.

وقال عبدالله: ” النصر خسر من الاتحاد بسبب أخطاء اللاعبين، وعليهم مراجعة حساباتهم ” .

وتابع: ” والدوري لا زال في الملعب، المطلوب التركيز والفوز في المواجهات المتبقية، ونسيان الخسارة تماماً ” .

وأضاف أسطورة النصر: ” تعثر الفارس لكنه سيعود بإذن الله ” .

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