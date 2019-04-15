ماجد عبدالله: الدوري لا زال في الملعب
أكد لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، أنه لا يوجد فريق يفوز دائماً، وذلك في تعليقه على خسارة العالمي أمام الاتحاد.
وقال عبدالله: ” النصر خسر من الاتحاد بسبب أخطاء اللاعبين، وعليهم مراجعة حساباتهم ” .
وتابع: ” والدوري لا زال في الملعب، المطلوب التركيز والفوز في المواجهات المتبقية، ونسيان الخسارة تماماً ” .
وأضاف أسطورة النصر: ” تعثر الفارس لكنه سيعود بإذن الله ” .
اقرأ أيضًا:
ولد الاشراف[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 29 دقيقة
يعود مادام الدفع الرباعي موجود ماعندك مشكلة خليل جلال ولجنة الانحطاط موجوده