أربعيني يقاضي والديه لتخلصهما من مقتنياته ” المشبوهة “

واشنطن(صدى):

قرر أربعيني أمريكي، مقاضاة والديه بسبب تخلصهما من مقتنياته ” المشبوهة ” بعدما انتقل للعيش معهما.

وأقام الرجل دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية ،أوضح فيها أنه عندما انتقل لمنزل والديه بعد طلاقه، قاموا بالتخلص من 12 صندوقا لأغراضه المشمبوهة من الأفلام والمجلات الإباحية.

وتتضمن الدعوى مقتطفا من رسالة لوالد الرجل ، قال فيها: ” لقد قدمت لك مصلحة كبيرة بالتخلص من كل هذه الأشياء ” .

ويسعى الرجل إلى الحصول على تعويضات مالية تبلغ حوالي 87 ألف دولار.