قانونيون: النظرة المتفحصة في ملامح أو جسد المرأة جريمة
أكد قانونيون إماراتيون، أن معاكسة الرجل للمرأة ،والنظرة الطويلة للمرأة والتفحص في ملامحها أو جسدها تعد نوعاً من خدش الحياء، وتقود إلى السجن والإبعاد بحسب القانون الإماراتي.
وأوضحوا أن عبارات الغزل أيضًا، والتي قد يعتبرها البعض عادية وأن النساء تحبها مثل ” يا جميل ” أو ” يا قمر ” ربما تقود إلى حبس مرتكبها وتغريمه.
وأكدوا أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تصل بصاحبها إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72080 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام ,,
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 59 دقيقة
والله الي بتصير اكثر من المخالفات المروريه🌴
غيور[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 30 دقيقة
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
هزيم[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 26 دقيقة
يازينه من قانون.
قانوون صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم ، لهؤلاء ضعاف النفوس.