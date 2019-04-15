قانونيون: النظرة المتفحصة في ملامح أو جسد المرأة جريمة

أبوظبي(صدى):

أكد قانونيون إماراتيون، أن معاكسة الرجل للمرأة ،والنظرة الطويلة للمرأة والتفحص في ملامحها أو جسدها تعد نوعاً من خدش الحياء، وتقود إلى السجن والإبعاد بحسب القانون الإماراتي.

وأوضحوا أن عبارات الغزل أيضًا، والتي قد يعتبرها البعض عادية وأن النساء تحبها مثل ” يا جميل ” أو ” يا قمر ” ربما تقود إلى حبس مرتكبها وتغريمه.

وأكدوا أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تصل بصاحبها إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم.