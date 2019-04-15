بالصور.. معمرة تخوض انتخابات محلية

برلين(صدى):

قررت معلمة رياضيات ألمانية سابقة تبلغ من العمر 100 عام، فتح فصل جديد في حياتها بالترشح لانتخابات المجلس المحلي لبلدتها.

وركزت المعمرة وتدعى ” هايسه ” حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة الذي أغلق في عام 2011.

وتجرى الانتخابات في يوم 26 مايو ،في البلدة التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة في ولاية راينلند – بالاتينات في جنوب غرب البلاد وبدأ الناخبون يستمعون لما تقوله هايسه.

وقدمت هايسه نصائحها لمن يريد أن يسير على دربها ،قائلة: ” لكي تبلغ المئة عش حياة صحية في شبابك، مارس الكثير من الرياضة، تناول طعاما جيدا ودرب عقلك ” .