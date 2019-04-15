بالصور.. معمرة تخوض انتخابات محلية
قررت معلمة رياضيات ألمانية سابقة تبلغ من العمر 100 عام، فتح فصل جديد في حياتها بالترشح لانتخابات المجلس المحلي لبلدتها.
وركزت المعمرة وتدعى ” هايسه ” حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة الذي أغلق في عام 2011.
وتجرى الانتخابات في يوم 26 مايو ،في البلدة التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة في ولاية راينلند – بالاتينات في جنوب غرب البلاد وبدأ الناخبون يستمعون لما تقوله هايسه.
وقدمت هايسه نصائحها لمن يريد أن يسير على دربها ،قائلة: ” لكي تبلغ المئة عش حياة صحية في شبابك، مارس الكثير من الرياضة، تناول طعاما جيدا ودرب عقلك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72080 ] نشر منذ 1 ساعة
دام فيها شده ، ليش لا ,,