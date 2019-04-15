قريبا..أول حفل لشيرين في الرياض

أميرة خالد(صدى):

تستعد المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لإقامة حفلًا غنائيًا لأول مرة في الرياض ،خلال الشهر الجاري.

وأوضحت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة أن الحفل سيقام في فندق الهيلتون، يوم السبت 27 أبريل، على أن تتوفر التذاكر في جميع فروع ” فيرجن ميجا ستور ” .

يذكر أن أول حفل غنائي أحيته شيرين في المملكة كان في مدينة جدة، في 2018، وتم تخصيصه للنساء فقط.