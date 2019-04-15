قريبا..أول حفل لشيرين في الرياض
تستعد المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لإقامة حفلًا غنائيًا لأول مرة في الرياض ،خلال الشهر الجاري.
وأوضحت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة أن الحفل سيقام في فندق الهيلتون، يوم السبت 27 أبريل، على أن تتوفر التذاكر في جميع فروع ” فيرجن ميجا ستور ” .
يذكر أن أول حفل غنائي أحيته شيرين في المملكة كان في مدينة جدة، في 2018، وتم تخصيصه للنساء فقط.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25036 ] نشر منذ 25 دقيقة
راح عمرو ذياب بالملايين وجات شيرين لتأخذ نصيبها
يا ليت يجوبون مسرحيات مصريه و سوريه ولبنانيه وكويتيه افضل من الاغاني المزعجه
على فكره ليش ما فيه مسرحيات وطنيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25036 ] نشر منذ 21 دقيقة
و لا ننسى سمية الخشاب اللي يتابعها ابو كرش ويصورها
شكله مغرم بمشيتها و تمايلها