حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف و الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق قد تتخللها سحب ممطرة، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان و عسير .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة،

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.