” الأحوال الشخصية ” تنزع ولاية مطلقة من والدها

نايف السالم(صدى):

انتصرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، لمواطنة مطلقة، حيث قررت نزع ولاية زواجها من أبيها، وأحالتها للمحكمة الشرعية، بعدما ثبت عضلها من قبله.

وكان الأب قد رفض تزويج ابنته من طليقها وهو والد أبنائها الستة، فرفعت الإبنة دعوى قضائية ضده، طالبة نقل ولاية الزواج منه للمحكمة.

واستدعت المحكمة الأب لكنه رفض الحضور فتقرر إبلاغه إلكترونيا، وقررت المحكمة السير في الدعوى وسماعها غيابيا في حق الأب.

يذكر أن شهود عيان قد أقروا أمام المحكمة بأن والد المرأة يرفض إعادتها لزوجها لخلافات بينهما.