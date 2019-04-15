سيدة طالبة الخلع تذهل القضاة: زوجي ما زال رضيعا!

القاهرة(صدى):

أذهلت سيدة مصرية في محكمة الأسرة القضاة، عقب حديثها عن السبب الذي دفعها لرفع دعوى خلع، بعد زواج لم يمر عليه سوى يوم واحد.

وقالت الزوجة، إنها رأت زوجها في وضعية الرضاعة الطبيعية مع والدته ليلة الزفاف، موضحة أن أم زوجها كشفت عن المرض النفسي الذي يعاني منه ابنها البالغ من العمر 25 عاما، والذي لازمه منذ الطفولة.

وأوضحت أم الزوج أن ابنها لم يستطع التخلي عن الرضاعة الطبيعية، رغم عرضه على العديد من الأطباء النفسيين، حيث تنتابه حالة من التشنجات لرفضها إرضاعه، وخشيت أن يضيع منها فوافقته مرغمة.