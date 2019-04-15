الخثلان: استئجار الطالب غيره لكتابة البحوث ” حرام “
أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الدكتور سعد الخثلان، أن استئجار الطلاب الجامعيين غيرهم لكتابة البحوث المقررة عليهم بمقابل مادي، أمر محرم ولا يجوز.
وشدد الخثلان خلال برنامج ” الجواب الكافي ” على أن الأشياء العلمية يجب أن يتولاها الطالب بنفسه فلا بد أن يبحث بنفسه حتى يكتسب مهارات البحث العلمي والتمرين والتدريب الذي هو الغرض الأساس من إقرار مادة البحث.
جاء ذلك خلال رد الخثلان على سؤال حول حكم استئجار الطالب الجامعي غيره لإعداد وكتابة البحوث ويكتفي هو بالمراجعة والتدقيق عليه وذلك مقابل مالي شهري.
القرشي[ عدد التعليقات: 2408 ] نشر منذ 3 ساعات
الأخطر من كتابة البحوث الجامعية صار في حل وكتابة الواجبات المدرسية وهذا الأمر أخطر بكثير
إذا كان تأسيس الطالب خطأ من مراحل التعليم الأساسي فكيف سيكون إذا وصل للمرحلة الجامعية ؟
رحم الله تعليم زمان عن التعليم الحالي سواء التعليم الأساسي او الجامعي .
الله يرحم عندما كانت مدرسة بأكملها في نهاية العام الدراسي لم ينجح احد وهذا إن دل على شيء
إنما يدل على صون الأمانة ومصداقية التعليم وجديته وصرامة الرقيب ومعدومية المجاملة حتى وإن لم
ينجح أحد من تلك المدرسة .
أما الأن فالمجاملات والقرابة والصداقة والتساهل لهما دور كبير في نتائج الطلاب حتى وصل الأمر
إلى وجود طلاب لا يعرفون كتابة أسمائهم وهم في المرحلة المتوسطة والله حقيقة وليست مبالغة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72076 ] نشر منذ 56 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ ، النوعية هذي من الطلبه ، يغش نفسه قبل ان يغش غيره ببلادته ,,
.. وهذا الفعل لاشك انه محرم في ديننا القويم ، قال عليه الصلاة والسلام (( .. من غشنا فليس منا .. )) ..