الخثلان: استئجار الطالب غيره لكتابة البحوث ” حرام “

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الدكتور سعد الخثلان، أن استئجار الطلاب الجامعيين غيرهم لكتابة البحوث المقررة عليهم بمقابل مادي، أمر محرم ولا يجوز.

وشدد الخثلان خلال برنامج ” الجواب الكافي ” على أن الأشياء العلمية يجب أن يتولاها الطالب بنفسه فلا بد أن يبحث بنفسه حتى يكتسب مهارات البحث العلمي والتمرين والتدريب الذي هو الغرض الأساس من إقرار مادة البحث.

جاء ذلك خلال رد الخثلان على سؤال حول حكم استئجار الطالب الجامعي غيره لإعداد وكتابة البحوث ويكتفي هو بالمراجعة والتدقيق عليه وذلك مقابل مالي شهري.