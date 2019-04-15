انقلاب مركبة مرافقة لأمير عسير وإصابة طاقمها

أبها(صدى):

تعرضت مركبة مرافقة لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال زيارته أمس الأحد، لمحافظة المجاردة لحادث انقلاب.

وتراوحت إصابات طاقم المركبة من نوع ” جي إم سي ” ،بين كسور وإصابات خفيفة؛ نقلوا على إثرها لمستشفى المجاردة.

يذكر أن أمير عسير قد التقى في ويارته للمجاردة، بالمركز الحضاري رؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي، وممثلي شباب وشابات المحافظة، ورجال وسيدات الأعمال، ورواد ورائدات الأعمال.