بالفيديو.. الأميرة فهدة تروى قصة مشاركتها كلاعبة بفريق ” سلة “

عادل الحربي(صدى):

روت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، تفاصيل مشاركتها كلاعبة مع فريق كرة السلة النسائي للمملكة في الأولمبياد الخاص بالإمارات.

وقالت الأميرة فهدة خلال برنامج ” اتجاهات ” : ” كنت مع الفريق الموحد، عبارة عن لاعبتين أصحاء، وثلاث لاعبات من ذوي الاحتياجات، وما رآيناه يعد انجازا وتجربة استثنائية ” .

وأكدت أنها أرادت المشاركة كلاعبة وكامرأة من المملكة، دون تسليط الضوء عليها كأميرة، لافتة إلى أنها طلبت في الأولمبياد أن لا يذكر أحد أنها موجودة.

وقالت: ” الإعلام لم يعرف أن هناك أميرة تلعب إلا آخر يوم في النهائي، فقد سجلت نقطة ثلاثية من خارج المنطقة، واضطروا لقول اسمي وعُرف أني مشاركة ” .