بالفيديو.. مهندسة ترفض العمل براتب يبدأ من 4000 ريال
استنكرت مواطنة شابة تدعى ” هدى عبدالله ” خريجة هندسة معمارية ،العمل براتب 4000 ريال فقط.
وقالت هدى خلال برنامج ” اتجاهات ” ،أن العمل بمجال الهندسة في أمريكا يبدأ الراتب من 15 ألف، وفي أرامكو يبدأ من 10 آلاف.
وأضافت: ” بعد التخرج عملت في أكثر من مكتب هندسي بعضها تشتغل على مشاريع صغيرة وأخرى في مشاريع كبيرة، ودخلت في مجال الإشراف على المباني في شركة أرامكو ” ،مشيرة إلى أنها تعمل بدون راتب من أجل الحصول على الخبرة.
ولفتت هدى إلى أن عدد الوظائف المتاحة أمام خريجات الهندسة قليل بالنسبة لعددهن.
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