بالفيديو.. مهندسة ترفض العمل براتب يبدأ من 4000 ريال

علي القحطاني(صدى):

استنكرت مواطنة شابة تدعى ” هدى عبدالله ” خريجة هندسة معمارية ،العمل براتب 4000 ريال فقط.

وقالت هدى خلال برنامج ” اتجاهات ” ،أن العمل بمجال الهندسة في أمريكا يبدأ الراتب من 15 ألف، وفي أرامكو يبدأ من 10 آلاف.

وأضافت: ” بعد التخرج عملت في أكثر من مكتب هندسي بعضها تشتغل على مشاريع صغيرة وأخرى في مشاريع كبيرة، ودخلت في مجال الإشراف على المباني في شركة أرامكو ” ،مشيرة إلى أنها تعمل بدون راتب من أجل الحصول على الخبرة.

ولفتت هدى إلى أن عدد الوظائف المتاحة أمام خريجات الهندسة قليل بالنسبة لعددهن.