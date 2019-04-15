  • الإثنين 15

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مهندسة ترفض العمل براتب يبدأ من 4000 ريال

بالفيديو.. مهندسة ترفض العمل براتب يبدأ من 4000 ريال

بالفيديو.. مهندسة ترفض العمل براتب يبدأ من 4000 ريال
علي القحطاني(صدى):

استنكرت مواطنة شابة تدعى ” هدى عبدالله ” خريجة هندسة معمارية ،العمل براتب 4000 ريال فقط.

وقالت هدى خلال برنامج ” اتجاهات ” ،أن العمل بمجال الهندسة في أمريكا يبدأ الراتب من 15 ألف، وفي أرامكو يبدأ من 10 آلاف.

وأضافت: ” بعد التخرج عملت في أكثر من مكتب هندسي بعضها تشتغل على مشاريع صغيرة وأخرى في مشاريع كبيرة، ودخلت في مجال الإشراف على المباني في شركة أرامكو ” ،مشيرة إلى أنها تعمل بدون راتب من أجل الحصول على الخبرة.

ولفتت هدى إلى أن عدد الوظائف المتاحة أمام خريجات الهندسة قليل بالنسبة لعددهن.

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *